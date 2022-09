Tedino: “Serie B eccezionale, su Inzaghi e Grosso dico questo. Palermo-Sudtirol…”

"Quest'anno la B è un campionato eccezionale, ci sono almeno dieci club che puntano a vincere, per blasone, per qualità tecnica, per allenatore, per la rosa allestita: non vedo squadre poco attrezzate, e nessuna è in difficoltà dal punto di vista generale. Questa Serie B ricorda molto la Championship, anche se in Inghilterra gli stadi sono più pieni. Pippo è un furbacchione! (ride, ndr) Con la sua Reggina sta facendo un lavoro straordinario, è un campione nel calcio e nel lavoro, mi ha fatto sempre una buona impressione. Poi, sulla carta Cagliari e Genoa sono le favorite, questo è vero, ma in campo subentrano tante componenti che fanno poi la differenza, niente è scontato. A me poi piace molto anche la SPAL, è una squadra forte, e attenzione al Frosinone di Fabio Grosso, altro ottimo allenatore: i ciociari giocano un calcio importante e propositivo, in fase di possesso anche innovativo. Tanti meriti a lui. Il SudTirol e il Palermo sono due realtà molto diverse da loro, anche per modo di giocare. Al SudTirol sono stato nella stagione 2003-2004, arrivammo terzi in una piazza che allora iniziava la sua crescita, quella crescita che l'ha portata ora a essere una realtà top per l'Italia, basti pensare al centro sportivo e allo stadio che hanno. Palermo ha invece adesso una proprietà sempre più ambiziosa, senza metter pressioni a nessuno si può però dire che nel tempo la promozione in A è per loro un dovere. Detto ciò, la gara credo vedrà i rosanero voler essere padroni del campo, ma davanti avranno la formazione altoatesina che si è mostrata estremamente solida in fase difensiva, si muove bene: esteticamente non sarà una partita bellissima, ma sicuramente sarà intensa e aggressiva. Un calciatore di quel calibro, dà tantissimo. Dà mentalità internazionale, esempio dentro e fuori dal campo, comprensione del gioco, continuità di rendimento. Si è mostrato molto umile, di negativo non vedo assolutamente nulla. È un personaggio da ammirare".