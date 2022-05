Tedino: “Palermo? Ecco il giorno più bello, una scorrettezza farmi fuori. Zamparini…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Palermo: "Spero di aver lasciato il ricordo di una persona seria"

"Zamparini mi scelse dicendomi: 'Voglio che il Palermo giochi come il Pordenone'? ...Che aveva un grande cuore e faceva un sacco di gol. Purtroppo la B non si fermava per le nazionali e spesso non avevo Nestorovski, Jajalo, Traikovski, Struna... Fino a quattro giornate dalla fine, il Palermo, secondo in classifica, era in A. Una scorrettezza farmi fuori, sostituirmi e richiamarmi l’annata successiva, dopo la cessione di Coronado, 7 milioni, seguito poi da Struna. Un mucchio di soldi di plusvalenze. Il patron ascoltò persone che avevano influenza su di lui e che invece di aiutare sfasciarono tutto".

Lo ha detto Bruno Tedino, intervistato ai microfoni de "La Repubblica-Palermo". Fra i temi trattati dall'ex allenatore del Palermo anche la sua esperienza in Sicilia in Serie B nella stagione 2017-18. "Il mio ritorno? Non c’era più nulla di quanto creato in precedenza. E si stentava. Quell’esonero riesco a giustificarlo. Spero di aver lasciato il ricordo di una persona seria. Saluto tutti gli amici di Poldo 2, a Mondello: mi hanno trattato come fossi a casa. Con moglie e figli facevamo lunghe passeggiate sul litorale, posti incantevoli che ci sono rimasti dentro. Il giorno più bello? Il 28 dicembre del 2017, in pieno clima natalizio: si respirava un’aria straordinaria quando battemmo per 3-0 la Salernitana laureandoci campioni d’inverno", ha concluso.