Taranto, verso la sfida contro il Palermo: l’ex Saraniti guiderà il tridente

Le ultime in vista della sfida Taranto-Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone"

Due giorni e sarà Taranto-Palermo. Prosegue la marcia di avvicinamento della compagine pugliese alla sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C-Girone C. Non una gara come le altre per Andrea Saraniti, approdato alla corte di Giuseppe Laterza nel corso della sessione estiva di calciomercato dopo la risoluzione del contratto che lo legava al Palermo.