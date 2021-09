Taranto, Saraniti: “Qui la rabbia giusta che non avevo a Palermo. Gol per mio padre”

Le parole del centravanti del Taranto autore di una prestazione di spessore contro la sua ex squadra

Altro passo falso per il Palermo di Giacomo Filippi, che si arrende al Taranto per 3-1. Partita tutt'altro che positiva, quella giocata dalla compagine rosanero, che ha lasciato per larghi tratti del match l'iniziativa ai pugliesi, che hanno disputato una gara arrembante. Incomprensibile l'atteggiamento di Alberto Pelagotti e compagni, sembrato arrendevole, senza capacità di reagire alle difficoltà iniziali. Al termine del match ha parlato ai microfoni di Eleven Sports l'ex centravanti del Palermo Andrea Saraniti, che si è detto soddisfatto per la prova offerta dal Taranto.