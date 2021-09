Taranto-Palermo, venerdì Filippi in conferenza: dichiarazioni live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Taranto, gara valida per la terza giornata del girone C di Serie C 2021-2022. Segui le dichiarazioni live su Mediagol.it

Il Palermo si prepara a scendere in campo per l'anticipo del terzo turno del girone C di Serie C 2021-2022.

Archiviato l'1-1 nel derby contro l'ACR Messina, i rosanero torneranno in campo per affrontare il Taranto di mister Giuseppe Laterza, per la terza giornata del girone C di Lega Pro. Alla vigilia del match contro la compagine rossoblù, in programma sabato 11 settembre alle 17:30 allo Stadio "Erasmo Iacovone", il tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi, interverrà in conferenza stampa alle 13:45 di venerdì 10settembre.