Taranto-Palermo, Giovinco: “Sfida particolare, mio papà è palermitano di origine”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Taranto, Giuseppe Giovinco, in vista della sfida tra la compagine pugliese ed il Palermo di Giacomo Filippi

"Non sto ancora bene fisicamente - dice Giovinco - lavoro con i compagni da un paio di settimane e occorre tempo per entrare in forma. I tre punti di Campobasso ci danno animo, consapevolezza dei nostri mezzi e ci permettono di proseguire il nostro cammino con più serenità. Siamo un gruppo giovane, quasi del tutto rinnovato. Dobbiamo pensare al risultato anche perché la piazza lo esige. I margini di miglioramento ci sono. Non possiamo fare pensieri particolari. Si pensa a una gara alla volta, allenandoci nel miglior modo possibile".