Taranto, Laterza: “Palermo costruito per vincere, è una sfida stimolante”

Il Palermo si proietta alla sfida contro il Taranto, in programma sabato alle 17.30 proprio in casa della compagine pugliese. Il tecnico dei padroni di casa, Giuseppe Laterza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso della conferenza...

Il Palermo si proietta alla sfida contro il Taranto , in programma sabato alle 17.30 proprio in casa della compagine pugliese. Il tecnico dei padroni di casa, Giuseppe Laterza , ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso della conferenza stampa odierna.

"Affronteremo una squadra costruita per vincere, con buone individualità e che esprime un bel gioco. Sarà una gara difficile, ma al tempo stesso entusiasmante. È la terza giornata di campionato, dobbiamo ancora migliorare: una sfida del genere può aiutarci ad andare oltre i nostri limiti. Ci arriviamo nel migliore dei modi. Sicuramente rispetto alla gara di Campobasso qualcosa cambierà, i ragazzi sono stati eccezionali e mi hanno messo in difficoltà. L'atteggiamento e la convinzione stanno crescendo e continuando a lavorare miglioreremo anche in questo. È la mia prima stagione nei professionisti e me lo sto godendo nel miglior modo possibile. Grazie al direttore anche quest'anno posso allenare un gruppo molto professionale e giorno dopo giorno stiamo costruendo qualcosa di bello".