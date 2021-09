Taranto, Galigani: “Palermo avversario duro. Importante muovere la classifica”

Le dichiarazioni rilasciate dal consulente e primo consigliere del patron del Taranto in vista della sfida contro il Palermo

Poco più quattro ore e sarà Taranto-Palermo. Prosegue la vendita dei biglietti per la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone", che chiuderà alle ore 14.30. In occasione dell'esordio contro la Turris i paganti furono 3.600. Ma i quattro punti conquistati nelle prime due giornate del campionato di Serie C-Girone C dalla compagine pugliese hanno certamente suscitato grande entusiasmo da parte della tifoseria. Ragion per cui, il presidente Massimo Giove spera di sfiorare la capienza massima dello Stadio "Iacovone" che - nel rispetto di tutte le normative Covid di sicurezza vigenti - può ospitare circa 6.000 persone.