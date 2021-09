Taranto, domani la sfida contro il Palermo: si va verso il tutto esaurito?

La sfida Taranto-Palermo è in programma sabato 11 settembre alle ore 17.30 allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone"

Poco più di ventiquattro ore e sarà Taranto-Palermo. Prosegue la vendita dei biglietti per la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone". Da quando è scattata la prevendita per la gara contro gli uomini di Giacomo Filippi, i tifosi del Taranto hanno "raggiunto in largo anticipo i vari punti vendita per accaparrarsi un biglietto", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".