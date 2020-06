Tantillo: “Stadio Palermo? Rassicuriamo tifosi, nessun consigliere di Forza Italia è contro i colori rosanero”

Sulla vicenda della convenzione dello stadio “Renzo Barbera“ (leggi qui l’articolo di Mediagol) secondo il capogruppo di Forza Italia Giulio Tantillo “si è acceso un dibattito fuori luogo. La posizione di Forza Italia è quella di assicurare una giusta convenzione alla nuova società rosanero a cui il sindaco ha affidato il titolo e l’impianto”.

“Durante il dibattito in consiglio comunale, a nome di Forza Italia – precisa Tantillo a Mediagol.it – ho parlato solo della vecchia convenzione chiedendo di ritirarla solo dopo aver avuto certezze sulla nuova. Rassicuriamo i nostri tifosi che nessun consigliere di Fi è contro i colori rosanero. Il resto è pura dialettica d’Aula che, come nel contesto sportivo, può essere più o meno accesa. Lo stadio è dei palermitani che coltivano il sogno di festeggiare il meritato ritorno in Serie A”.