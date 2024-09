Taibi: “Serie B difficilissima, il Palermo se la giocherà con altre 5-6”

SERIE A -"Fonseca traballa? Quando si cambia bisogna comunque saper aspettare. Dal Milan ci si aspettava un inizio diverso. Se mi aspetto l’esonero? Bisogna dargli tempo. Ma siamo in Italia: dopo due sconfitte gli allenatori rischiano. Ma Fonseca può riprendersi. In Napoli-Parma un mio ex calciatore, Del Prato, è finito a fare il portiere? Quando l’ho visto ho pensato che ho sbagliato: lo avevo preso come difensore, ho visto un fenomeno in porta (sorride, ndr)", ha proseguito.