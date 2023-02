Sudtirol-Palermo, sold out anche il settore 4B destinato ai tifosi rosanero

Sale l'attesa per la sfida in chiave playoff tra SudTirol e Palermo , gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B e in programma allo stadio "Druso" di Bolzano sabato 25 febbraio alle ore 14:00.

Tra i tifosi rosanero sale la febbre per la sfida del "Druso". I biglietti per il settore ospiti dell'impianto di Bolzano (600 circa) sono andati polverizzati nel giro di poche ore. Ragion per cui il club altoatesino ha dedicato il settore 4B della tribuna Canazza ai supporters palermitani. Dopo circa quarantotto ore dalla decisione presa, anche questa zona dello stadio - come si evince dalla mappa per l'acquisto dei tagliandi - è andata sold out con altri 500 biglietti circa che sono stati acquistati dai tifosi del Palermo, pronti a sostenere la squadra di Eugenio Corini nella trasferta, per chilometri da percorrere, più impegnativa della stagione. Saranno, dunque, circa 1.100 i tifosi siciliani che da ogni parte dell'Italia invaderanno Bolzano per assistere alla ventiseiesima giornata di Serie B.