SudTirol-Palermo, match chiave: Corini vuole prova da big al Druso per puntare playoff

La filosofia dei piccoli passi ha certamente portato in dote al Palermo di Corini identità tattica, forma mentis, coesione ed una serie di sincronismi ormai collaudati in entrambe le fasi di gioco. Tempo e risultati. Il trascorrere delle settimane per levigare la condizione psicofisica dei singoli e implementare il processo di reciproca conoscenza sul rettangolo verde. La panacea dei punti per rimpinguare la classifica, edificare le prime certezze, alimentare autostima e fiducia nei propri mezzi. La sessione invernale di calciomercato ad impreziosire notevolmente composizione e valore del mosaico a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Gradualmente ma con lodevole continuità, il Palermo è cresciuto in maniera esponenziale. Sotto ogni punto di vista. Mentale, caratteriale, tattico, squisitamente tecnico sul piano di fluidità, linearità ed incisività nello sviluppo della manovra. Nove risultati utili consecutivi, tre vittorie di fila, gli scalpi eccellenti delle big collezionati al Barbera al culmine di vittorie pesanti e meritate. Lo stop di Marassi contro la corazzata Genoa, giunto al culmine di una prestazione comunque autorevole, gagliarda e di qualità, vanificata da un paio di errori e dal lignaggio di un avversario oggettivamente più strutturato. Il pari show contro il Frosinone al Barbera, match intenso, vibrante e dagli ottimi contenuti tecnici in cui i rosanero hanno dimostrato di poter competere in chiave playoff ed ambire a pieno titolo alle zone nobili della graduatoria. La sfida contro il SudTirol di Bisoli ha certamente una valenza significativa.

Al cospetto di una delle compagini più solide, concrete e sbarazzine del campionato di Serie B, capace di guadagnarsi lo status di rivelazione in virtù dell'attuale quarto posto, il Palermo dovrà mostrare maturità, forza mentale e voglia di compiere un ulteriore salto di qualità che gli consenta di varcare la soglia della zona playoff. Organizzazione, entusiasmo, voglia di stupire del SudTirol, ben quattordici punti in sei gare nel 2023, possono costituire un plus per gli altoatesini. La compagine rosanero dovrà metabolizzare al meglio le assenze, seppur pesanti, di Valente e molto probabilmente Verre, conscia di godere ormai di impianto di gioco, soluzioni alternative e struttura tali da poter ovviare serenamente alle defezioni contingenti. Fondamentale l'approccio mentale e psicologico al match: Il Palermo sa di non dovere abbassare di un millimetro l'asticella di concentrazione, abnegazione e ferocia agonistica. Coesione, compattezza e spirito di squadra possono spostare gli equilibri in una gara che si preannuncia tosta e piuttosto equilibrata. Fare risultato pieno al "Druso" consentirebbe a Brunori e compagni di imprimere un ulteriore slancio alla propria rincorsa playoff, alla vigila del turno infrasettimanale al Barbera contro la Ternana e la doppia trasferta contro Pisa e Cittadella. Lucidità, gambe, testa e cuore. Al netto delle dichiarazioni di prassi, ed alla luce del risultato dell'andata al Barbera, la sfida odierna rappresenta per il Palermo un crocevia importante per dimensionare percorso ed obiettivi reali in vista del prosieguo della stagione