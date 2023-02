Sudtirol-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Mateju impeccabile, Saric confuso

Uno a uno: è questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio tra Sudtirol e Palermo. La sfida, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/23, è andata in scena allo Stadio "Druso", deciso dalle reti messe a segno nel primo tempo da Moustapha Cissé e nella ripresa da Edoardo Soleri. Un punto pesante, quello conquistato in rimonta dalla compagine siciliana, contro un avversario solido, coeso e notevolmente prestante sul piano fisico e muscolare.