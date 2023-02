SudTirol-Palermo, invasione rosanero al Druso: settori ospiti esaurito, sold out…

Sale l'attesa per la sfida in chiave playoff tra SudTirol e Palermo, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B in programma allo stadio "Druso" di Bolzano sabato 25 febbraio alle ore 14:00.

La gara mette di fronte due delle quattro quadre neopromosse dalla Lega Pro, insieme a Bari e Modena. Da una parte il SudTirol di Pierpaolo Bisoli, vera rivelazione di questo torneo cadetto sorprendentemente al terzo posto in classifica in coabitazione con i "galletti" di Michele Mignani, dall'altra i rosanero guidati da Eugenio Corini, che hanno invertito il loro trend di inizio stagione, sfoggiando prestazioni di rilievo che hanno permesso a capitan Brunori e compagni di avvicinarsi sensibilmente alla zona playoff. All'orizzonte ancora tredici gare da giocare, che potrebbero regalare scenari che vanno ben oltre l'obiettivo del consolidamento della categoria del club di viale del Fante targato City Football Group.

Tra i tifosi rosanero sale la febbre per la sfida del "Druso". Il settore ospiti dell'impianti di Bolzano è praticamente sold out ed anche la vendita dei tagliandi della zona 4b dello stadio altoatesino, destinata dal club biancorosso ai supporter palermitani, è andata a gonfie vele. Saranno circa 1.200 i tifosi siciliani che da ogni parte dell'Italia invaderanno Bolzano per assistere alla sfida tra SudTirol e Palermo. Un vero e proprio esodo di supporters che con vessilli e sciarpe rosanero saranno presenti al "Druso" in un vero e proprio esodo, che riporta ai memorabili ricordi vissuti durante i playoff promozione di Serie C della passata stagione di Lega Pro.