SudTirol-Palermo, in emergenza la risolve Soleri: ancora decisivo l’ex Roma

"Il giustiziere subentrante Edoardo Soleri tiene il Palermo in scia play-off e illumina i rosa in uno stadio “Druso” dove si sentono solo i tifosi rosanero". Apre così l'edizione odierna de "La Repubblica" nella sua sezione di Palermo. La compagine di Eugenio Corini è uscita imbattuta ieri dal match contro il SudTirol , nonostante i vari infortuni e defezioni che hanno colpito l'organico rosanero prima e durante la gara, grazie alla rete firmata da Edoardo Soleri .

Già orfano di Valerio Verre e Nicola Valente, il Palermo ha perso nei primi venti minuti di gioco Graves e Sala per infortunio. Come se non bastasse, gli altoatesini sono subito passati in vantaggio dopo appena cinque giri d'orologio, con la girata violenta di Cissè. SudTirol che nel primo tempo mette sotto i rosanero, nervosi e incapaci di tessere trame di gioco propositive. Già nella prima parte della ripresa il Palermo però trova la quadra in campo, senza comunque riuscire a rendersi pericoloso in zona Poluzzi. "