SUDTIROL-PALERMO: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Archiviata la venticinquesima giornata di Serie B, il Palermo di Eugenio Corini si appresta a tornare in campo dopo il pari del "Renzo Barbera" contro la capolista Frosinone dello scorso weekend. Alle ore 14:00, la squadra rosanero affronterà la formazione rivelazione di questo campionato di Serie B, il SudTirol di Pierpaolo Bisoli. Sarà sold out al "Druso" di Bolzano per la gara in chiave playoff che vedrà sfidarsi due delle quattro formazioni neopromosse dalla Lega Pro.