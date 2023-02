SudTirol-Palermo, crocevia playoff: Verre e Valente out, le soluzioni di Corini…

Snodo fondamentale della stagione ed ennesimo esame di maturità. Il Palermo di Corini sfida il SudTirol al "Druso" in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. Rosanero che hanno dimostrato di potersi sedere con legittimo merito al tavolo delle grandi di questo campionato. Le prestazioni contro le big del torneo Genoa e Frosinone, brillanti ed in parte sfortunate, hanno dato confortanti conferme in merito al salto di qualità compiuto da una squadra massicciamente potenziata nella sessione invernale di calciomercato. Alla vigilia del match contro la formazione di Bisoli, Corini ha dovuto incassare i forfait di Verre e Valente, due elementi dal marcato peso specifico nello scacchiere del tecnico e nell'economia del gioco corale. Tuttavia, ampiezza e profondità della rosa consentono di trovare rimedio. Gomes, Segre e Saric dovrebbero comporre il reparto mediano, con Damiani e Broh pronti a subentrare in corso d'opera. Qualche dubbio in difesa, dove se dovesse giocare al centro Nedelcearu, recupero lampo dopo il trauma distorsivo al ginocchio, dovrebbe essere affiancato da Mateju e Graves, con il jolly danese stavolta braccetto di centrosinistra della retroguardia. Tutino giocherà la seconda gara consecutiva da titolare al fianco di bomber Brunori, Di Mariano partirà da quinto alto a destra per poi supportare i due compagni in fase offensiva, formando talvolta una sorta di tridente pronto ad attaccare la difesa di Bisoli. Serviranno strappi e uno contro uno per scalfire il dispositivo tattico di una squadra altoatesina particolarmente solida, che fa di densità e coesione in fase di non possesso un vero e proprio marchio di fabbrica. Proprio equilibri e capacità di coprire al meglio gli spazi hanno consentito al SudTirol di ergersi a rivelazione assoluta del campionato di Serie B. Difesa granitica, centrocampo robusto e propensione alla ripartenza in verticale, squadra pragmatica, cinica e sorniona. Avversario da prendere davvero con le pinze per Brunori e compagni.