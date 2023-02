Sudtirol-Palermo, aperto un nuovo settore per i tifosi ospiti: info e dettagli

Preso atto dell'elevata richiesta per l'acquisto di un tagliando del settore ospiti per assistere al match di Serie BSudtirol-Palermo, il club altoatesino ha scelto - di concerto con il Palermo e con le autorità competenti - di dedicare uno spazio in più ai supporters rosanero. Al settore ospiti, composto già da 600 posti, si aggiunge il settore 4b formato da circa 490 posti. In totale ci saranno, dunque, a disposizione circa 1100 posti per i tifosi del Palermo. Ecco, di seguito, il comunicato del Sudtirol.