Sudtirol-Palermo 0-0: Sbadigli e ritmi da fine stagione al Druso, rosa troppo sterili

PRIMO TEMPO - Vincere per blindare il sesto posto e garantirsi l a disputa del preliminare playoff al Barbera, con due risultati su tre a disposizione per accedere alle semifinali. Palermo che ha un solo risultato al Druso per non correre rischi ed evitare il sorpasso al fotofinish di Sampdoria e Brescia. Mignani cerca il primo successo della sua gestione contro il Sudtirol di Valente che vuole chiudere bene la stagione davanti al proprio pubblico, ma non ha di fatto più nulla da chiedere a questo campionato. Scelte sorprendenti in casa rosanero: dentro Graves ed Insigne dal primo minuto in un 3-5-2 che somiglia ad una sorta di 3-4-3. Desplanches confermato tra i pali, Lucioni-Nedelcearu e Graves a comporre il terzetto difensivo, Diakitè e Lund esterni a tutta fascia, Segre e Ranocchia in mediana, con Di Francesco ad oscillare tra zona nevralgica e fronte offensivo, pronto a supportare Insigne e capitan Brunori. Palermo che proba a fare la gara in avvio, ma senza rendersi particolarmente pericoloso. Primo squillo Sudtirol, con Merkaj che prova il destro ma non trova la porta da distanza ravvicinata. Brunori sguscia via a Kofler, il bomber rosa viene falciato proprio al limite dell'area. Ranocchia calcia bene a punizione ma Drago si fa trovare pronto e respinge la sfera. Contatto dubbio in area altoatesina tra Merjaj e Nedelcearu, Maria Sole Ferrieri Caputi lascia proseguire dopo un silent-check al Var. Ranocchia prova bene dalla distanza, ancora Drago devia la conclusione velenosa del classe 2001. Ospiti che provano ad aumentare rapidità nella circolazione della sfera ed intensità del forcing. Tre corner in altrettanti minuti ed un tirocross di Insigne che Drago smanaccia cin qualche apprensione. Cronometro che scorre senza sussulti fino all'intervallo, Palermo troppo scolastico che tesse la sua manovra in modo prevedibile ed a ritmi oggettivamente troppo cadenzati. Prima frazione che si chiude a reti bianche.