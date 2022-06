Sudtirol, niente riscatto per Broh: il centrocampista tornerà al Palermo

La Sudtirol ha deciso di non riscattare il centrocampista in prestito dal Palermo, Jérémie Delphin Broh. L'italo-ivoriano tornerà in rosanero

Jérémie Delphin Broh, centrocampista italiano con la cittadinanza ivoriano ha militato in questa stagione nella Sudtirol, squadra campione del girone A di Serie C e neopromossa in Serie B. Il classe 1997 di proprietà del Palermo ha totalizzato con il club bolzanino ben 36 presenze, siglando 4 reti ed effettuando un solo assist. A quanto riferito dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio l'ex Sassuolo, tornerà in rosanero per essere oggetto di valutazione di staff e dirigenza.