Sudtirol, DS Bravo: “Playoff? Impressionato dal Palermo, serie positiva importante”

Le parole del direttore sportivo del Sudtirol, che ha effettuato una panoramica generale sulla fase playoff del campionato di Serie C, spareggi dai quali uscirà la quarta squadra promossa in Serie B

Parola a Paolo Bravo . Il direttore sportivo del Sudtirol ha vissuto una stagione storica con la formazione allenata da Javorcic , approdata in Serie B in seguito al primo posto conquistato nel Girone A di Serie C . Intervistato alle colonne odierne de La Gazzetta di Reggio, Bravo ha detto la sua in merito all'accesissima corsa playoff per il quarto e ultimo posto in cadetteria.

Diverse, a detta sua, le compagini candidate alla promozione tramite la lotteria degli spareggi, tra queste anche il Palermo di Silvio Baldini, nel quale ha parlato dopo aver visto la vittoria dei rosa nel match d'andata contro la Triestina. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Le squadre del Sud? Direi che il Catanzaro, specie dopo l’arrivo di Vivarini in panchina è cresciuto molto, è solido, dispone di elementi che possono fare la differenza come Iemmello, Carlini, che mi pare a Reggio conosciate bene, Vandeputte, Cianci. Il Palermo? Ugualmente forte, domenica a Trieste, specie nel primo tempo, mi ha impressionato, è in salute, fiducia, viene da una striscia positiva importante. Per quanto fatto vedere Reggiana e Padova sono le più forti, le meglio attrezzate, la squadra di Oddo ha grandi individualità, ma non altrettanto ritmo, sotto quell’aspetto può andare in difficoltà. La Feralpi è forte: ti affronta a viso aperto, prova sempre a fare la partita perché il ritmo lo ha, ma ha meno qualità della Reggiana. La Juventus Under 23 è temibile, nella singola partita può vincere con chiunque perché ha elementi di categoria superiore che se imbroccano la giocata per gli avversari son dolori, poi se va avanti potrà attingere alla casa madre, vedi Moretti e Akè. Il Renate ha meno valori individuali, deve agire di collettivo, è organizzata, ma in partite che sono praticamente tutte finali disporre di chi ti può risolvere la situazione con lo spunto personale, l’inventiva, l’imboccata giusta, diventa fondamentale".