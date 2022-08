Stulac: “Tutto sul mio stile di gioco. Damiani? Giocatore forte, stesso ruolo…”

Leo Stulac si è presentato con un assist vincente dopo appena quattro minuti dal suo ingresso in campo allo stadio "Renzo Barbera", in occasione della sconfitta casalinga del Palermo contro l'Ascoli. Lo sloveno è pronto a prendersi le chiavi del centrocampo rosanero già dalla prossima gara in trasferta contro la Reggina, in programma questo sabato alle ore 14.00. Questa la conferenza stampa di presentazione di Stulac: