Stulac: “Sono carico, ho voglia di giocare. Barbera? Impatto da pelle d’oca”

"Impatto col Barbera? Forte emozione, quando mi sono seduto e i tifosi hanno cominciato a cantare mi è venuta la pelle d'oca. Voglio ringraziare per l'accoglienza e spero che saranno al nostro fianco per tutta la stagione. Ho tanta voglia di giocare, per il Palermo ancora di più. Sono carico. Reggina? Partita contro il mio ex mister sarà difficile, hanno fatto buoni risultati. Sarà difficile ma noi abbiamo una squadra forte e sarà una bella partita. Intesa? Abbiamo tanti giocatori nuovi, ci vorrà del tempo. Non so quanto di preciso ma con il lavoro quotidiano proveremo sicuramente a trovarla il più presto possibile. Con questo stadio speriamo di far bene. Serie A? Campionato molto difficile, forse ho avuto un pò di sfortuna. Sono venuto qua perché spero che il Palermo possa aiutarmi".