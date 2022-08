Stulac: “Ho parlato con Andelkovic e Struna. Corini e progetto City Group…”

Uno dei volti nuovi del centrocampo del Palermo è quello di Leo Stulac. Curriculum importante per lo sloveno, che negli ultimi sei anni della propria carriera ha disputato tre anni in Serie A ed altri tre in B. Esordio amaro per l'ex Empoli e Venezia, il quale però si è messo in mostra con un assist vincente per Segre. Questa la conferenza stampa di presentazione di Stulac: