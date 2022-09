Stulac: “Io e Corini ci intendiamo, tutto sul sogno Serie A. Bilanci? Solo alla fine”

Le parole del centrocampista del Palermo, Leo Stulac

Uno dei volti nuovi del centrocampo del Palermo è quello di Leo Stulac, approdato nella sessione di mercato estiva per arricchire la rosa a disposizione di Corini. Curriculum importante per lo sloveno, che negli ultimi sei anni della propria carriera ha disputato tre anni in Serie A ed altri tre in B. Intervenuto ai microfoni del "Corriere dello Sport", Stulac, ha rilasciato un'intervista in cui si è soffermato su progetti e ambizioni presenti e future.

"Mio ruolo sta scomparendo? È vero, purtroppo. E mi permetto di dire che è un peccato. Qualsiasi squadra avrebbe bisogno di un buon regista. Uno come Andrea Pirlo. È sempre stato il mio modello: la visione di gioco, la precisione dei passaggi. Non ricordo come stesse in campo il mio allenatore Corini, però mi rendo conto quando parliamo che mi capisce al volo. E io capisco lui".

Su Pirlo allenatore: "Sono due mestieri diversi. E poi Pirlo non ha avuto la possibilità di accumulare abbastanza esperienza. Gli darei tempo. Io oggi come oggi non mi vedo in quel ruolo. Bisogna parlare tanto e a me non va".

Sulla Serie B: "Campionato difficile. Il Palermo ne verrà a capo? Con il lavoro quotidiano. Senza stare troppo a pensare agli obiettivi che ottieni e a quelli che ti sfuggono. Bilanci solo alla fine del torneo".

Sull'Empoli: "Calcio brillante, tanti passaggi. Però quando il Palermo mi ha chiamato ho capito subito che sarei entrato in un progetto molto bello. Il calcio di Corini è lo stesso che ho in mente io. Lui poi in campo strilla e ci tiene sempre svegli. Dateci un po’ di tempo per costruire il gioco da cima a fondo. So che il Palermo vuole la Serie A, quest’anno o un altro. Il modo migliore per farcela è non pensarci. A Empoli non ci pensavamo e abbiamo vinto il campionato".