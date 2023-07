Stulac: “Infortunio? Il peggio è passato sto bene. Gomes e ruolo di regista…”

Dopo una stagione passata in infermeria, Leo Stulac vuole rendersi protagonista nella nuova stagione in Serie B. Arrivato a Palermo lo scorso anno dall'Empoli, in maglia rosanero è sceso in campo solamente in undici occasioni a causa di continui problemi fisici. Adesso una buona preparazione per lo sloveno insieme ai compagni, svolta praticamente senza intoppi. Il centrocampista è intervenuto oggi in conferenza stampa direttamente da Spiazzo, ecco le sue dichiarazioni: