Stulac: “Contento della mia scelta, Palermo è bellissima. Corini e calci piazzati…”

Lo sloveno tra bilancio del girone d'andata ed esperienza personale a Palermo

Leo Stulac, centrocampista del Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di PalermoToday. Dopo un inizio complicato, non solo per l'ex Empoli, lo sloveno si è ripreso le chiavi della regia dell'undici titolare dei rosanero, fermandosi tuttavia nella recente trasferta di Brescia che potrebbe compromettere la propria presenza in vista della sfida con il Perugia del 14 gennaio.

“Sicuramente sono felice per le ultime due partite che ho giocato, ma di più per la squadra: stiamo giocando bene, i miglioramenti sono evidenti. Sapevo che sarebbe stata dura: la squadra è totalmente nuova, con un nuovo allenatore. Piano piano abbiamo superato le difficoltà e ci siamo ritrovati. Non ho mai sentito la responsabilità di essere considerato un colpo di mercato, la società ha portato a Palermo tanti bravi calciatori. Sicuramente io e i miei compagni conosciamo l’importanza di questo club: è bellissimo anche vedere l’appartenenza dei tifosi verso la squadra. Il fatto che il Palermo sia un grande club è uno stimolo in più per tutti noi"

Una delle peculiarità dello sloveno è sicuramente l'abilità nei calci piazzati, marchio di fabbrica da calciatore dell'attuale tecnico rosanero Eugenio Corini: “Ho visto qualche video in rete di quando il mister giocava qui a Palermo però sicuramente ne approfitterò in allenamento per chiedergli un training specifico su come calciare. Mi farà vedere meglio lui direttamente al campo”.

Sui compagni di reparto: "Credo che il centrocampo sia un reparto importante della nostra rosa. Anche Claudio Gomes è un giocatore forte, è un piacere giocare insieme. Devo dire che mi trovo bene con tutti: con lui, con Damiani, con Saric, con Segre, con Broh”.

Sull'obiettivo stagionale: “Noi sappiamo cosa dobbiamo fare quest’anno: per noi c’è solo la salvezza e dobbiamo pensare a questo. Gara dopo gara, poi una volta raggiunto l’obiettivo vedremo dove siamo arrivati concretamente”.

Scegliere Palermo la scorsa estate: “Il mio procuratore mi ha chiamato, dicendomi che aveva sentito il ds Rinaudo. Poi anche io mi sono interfacciato con Leandro, ci siamo parlati un po’ e alla fine decidere è stato abbastanza facile”.

Vivere a Palermo, più precisamente a Mondello: "Per me vivere qui è bellissimo, sono molto tranquillo. Il clima e le temperature sono incredibili, qui c’è sempre sole, anche a dicembre. La gente è calorosa e passionale, i tifosi sanno farsi volere bene. A Palermo si mangia benissimo, mi piacciono molto le arancine e i cannoli. Il mio ambientamento procede in maniera ottimale, sono contento della mia scelta di venire a giocare qui".