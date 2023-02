Striscia la Notizia, Lipari: “Il gol di Verre un capolavoro, forza Palermo sempre”

Il gol di Verre che ha aperto le danze in Palermo-Frosinone ha fatto il giro del mondo. Una rete da centrocampo non passa, di certo, inosservata ed è stata rivista anche nel corso del solito servizio del lunedì di Cristiano Militello a "Striscia la Notizia". Una volta rientrati in studio i due conduttori palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia hanno ringraziato Militello per aver fatto rivedere la perla di Verre a chi se la fosse persa. In particolare Lipari si è così espresso: “Ringraziamo Cristiano che ci ha fatto rivedere il grande gol di Verre, vero e proprio capolavoro… Forza Palermo sempre”.