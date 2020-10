Striscia la Notizia, il sogno di Ficarra e Sergio Friscia: “Magari un giorno il Palermo in Champions League…”

La solita immancabile verve e l’ironia che li contraddistingue.

Loro sono Salvo Ficarra e Sergio Friscia. Ieri sera, il comito e attore palermitano ha affiancato Ficarra al timone di Striscia la Notizia, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.40. Non un volto nuovo per gli appassionati del noto tg satirico: Friscia, infatti, ha già preso parte alla trasmissione come inviato, imitando anche Beppe Grillo.

Friscia prenderà il posto di Valentino Picone anche oggi, mercoledì 28 ottobre. Il motivo? Picone si trova attualmente in isolamento preventivo, dopo essere risultato positivo al test sierologico rapido. E sta attendendo il responso del test molecolare.

Intanto, ieri sera, in chiusura di trasmissione Friscia ha annunciato la programmazione seguente: alle ore 21, infatti, era in programma la partita di Champions League tra Juventus e Barcellona. “Siamo arrivati alla fine, c’è la partita di Champions Juventus-Barcellona e noi tifiamo per… il Palermo”, sono state le sue parole.

A quel punto, Ficarra ha aggiunto: “Magari ci sarà un giorno Barcellona-Palermo in Champions, chi lo sa…”.