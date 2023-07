Strage di Samarate, Niccolò Maja dopo la sentenza: “Ora sogno una vita normale”

Lo scorso maggio 2022 , il nonno di Niccolò ha rivolto un appello al Palermo FC per permettere al nipote, grande tifoso rosanero, di assistere ad un match di Brunori e compagni. Il club rosanero, in quel momento in Serie C ed in piena corsa playoff, aveva risposto presente alla richiesta, mandata in onda a "La Vita in diretta", pubblicando un video messaggio attraverso i canali social del Palermo. Nella clip figuravano i calciatori Edoardo Soleri e gli, allora ancora rosanero, Andrea Accardi e Michele Somma, augurare una pronta guarigione a Nicolò, che in quel momento lottava tra la vita e la morte in ospedale.