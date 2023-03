Strage di Samarate, il sogno di Nicolò Maja: il club lo invita per Como-Palermo

Il nonno di Nicolò aveva rivolto un appello ai calciatori del Palermo, attraverso la trasmissione "La vita in diretta", chiedendo al club rosanero un audio dei giocatori da far ascoltare al nipote in ospedale per aiutarlo. Immediata la risposta della società di viale del Fante, che ha inviato prontamente un videomessaggio di incoraggiamento con protagonisti tre calciatori rosanero: Accardi, Soleri e Somma.