Strage di Capaci, il messaggio del Palermo: “Adesso andiamo avanti senza paura”

Anche il Palermo Fc, attraverso i propri canali di riferimento, ha ricordato il Giudice Giovanni Falcone: ucciso nella strage del 23 maggio di trent'anni fa

"Al Palermo Museum c'è una parete chiamata "linea del tempo", in cui la storia della nostra squadra si intreccia con quella della nostra città. Perchè le due storie sono in realtà una sola, quella dei palermitani. Per questo, l'anniversario della strage di Capaci ci riguarda tutti, come tifosi, come cittadini... come persone. Perchè quella linea del tempo va in una sola direzione: avanti. Ed è tempo di farlo, con le spalle larghe e il cuore pieno di chi, grazie al ricordo del giudice Falcone, non deve avere paura di niente".