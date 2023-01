Stemperini: “Luperini contento di aver scelto Perugia. Palermo gara speciale per lui”

“Parto dal presupposto che per Gregorio sarà una sfida particolare ed emozionante, soprattutto per quello che gli ha trasmesso la piazza di Palermo. Ancora più speciale perché la vivrà accanto al direttore Renzo Castagnini che ben conosce dall’esperienza siciliana, una specie di derby fra passato e presente. Per quanto riguarda la cessione, invece, è chiaro che non ci fossero più le condizioni per proseguire. Doveva essere intavolato un discorso per il rinnovo, poi i rosanero hanno cambiato i propri vertici e in seguito il ragazzo ha ricevuto delle proposte importantissime da Perugia, Frosinone e Reggina. Tra queste il Grifo è stata la società più convincente e il calciatore è strafelice della scelta. Luperini si trova benissimo a Perugia ed è consapevole di essere approdato in una piazza importante che merita molto di più della Serie B. Inevitabilmente il periodo poco lucido del Grifo è coinciso con quello negativo di Gregorio e non è stato possibile apprezzare le sue qualità nell’immediato. Tuttavia, nelle ultime due gare sono arrivate delle prestazioni incredibili da parte sua, coincidenti con la conquista di sei punti rispettivamente contro Venezia e Benevento. Oltre alla propensione offensiva, il ragazzo riesce a rendersi incisivo grazie alla sua generosità: corre tredici chilometri a partita, dà l’anima e il cuore. Nelle sue corde ha delle qualità che possono far svoltare definitivamente il cammino della squadra, diventandone il fulcro per la creazione di occasioni in avanti”.