Stemperini: “La svolta di Brunori, impatto con la B, il calcio di Corini. Palermo…”

"Impatto con la Serie B di Brunori? Matteo ha preso consapevolezza dei propri mezzi grazie anche alla piazza e all'ambiente ma soprattutto alle qualità che ha sempre avuto. É cresciuto molto e chiaramente sta facendo il suo percorso, per me non è una novità. Matteo può giocare tranquillamente ad alti livelli in Serie A per le doti che ha e lo sta dimostrando. Corini? Si sta trovando bene con Eugenio, si è adattato al nuovo sistema di gioco. Fa un lavoro di grande sacrificio, corre tanto, ha certamente gli spazi più intasati ma si sta trovando molto bene. La squadra sta crescendo, serviva anche tempo per adattarsi alla nuova categoria. Inizio a vedere un Palermo che esprime un buon calcio, dà gusto e soddisfazione vederlo giocare e anche la classifica inizia a diventare interessante. Brunori attaccante tatticamente totale? Fa un lavoro trasversale ed impegnativo che risulta determinante per la squadra. Credo sia imprescindibile per il metodo di giocare di Corini. Brunori si sacrifica in entrambe le fasi di gioco con dedizione, abnegazione e merito, è punto di riferimento che partecipa allo sviluppo delle trame offensive, riesce a segnare ed è anche trascinatore carismatico da capitano. Si sente importante nel gruppo come è giusto che sia. A Brunori ha tutto l'interesse che il Palermo faccia bene, per il legame con tutta la città e per il club che ha fatto un investimento importante per lui".