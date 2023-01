Stemperini: “Brunori vuole portare il Palermo in A. Come lui in Italia solo Immobile”

“Entrambi attraversano un momento estremamente positivo. Luperini è reduce da due prestazioni assolutamente importanti e sono convinto che, a prescindere dal gol, il suo apporto si rivelerà decisivo. Brunori, invece, è fondamentale per il Palermo di cui rappresenta la punta di diamante. L’attacco verte sulle sue capacità ed è normale aspettarsi concretezza in fase realizzativa, nonostante questo non sia scontato. Matteo ha caratteristiche tecniche e fisiche eccelse, rarissime da trovare in altri attaccanti del contesto italiano se non in Ciro Immobile. Risultano essere davvero pochi i bomber come lui, soprattutto per le sue doti: basta semplicemente osservare come attacca la porta rendendosi poi spietato e concreto davanti al portiere. E’ già un grande finalizzatore, ma credo che ne vedremo delle belle. Mi aspetto ancora tanto da lui. Matteo può scrivere ancora pagine importanti col Palermo. E’ in perfetta simbiosi con i rosanero e con la città, si sente palermitano e ha una voglia incredibile di trascinare la squadra in Serie A".