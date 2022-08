Stellone: “Reggina-Palermo, quante emozioni. Rimpianti? La finale a Frosinone…”

Le dichiarazioni rilasciate da Roberto Stellone, ex tecnico di Reggina e Palermo

"Due chiamate importanti che ho colto al volo. Palermo e Reggina non sono due chiamate che ti capitano tutti i giorni e ci ho messo il massimo dell'impegno con entrambe per ottenere i risultati". Lo ha detto Roberto Stellone, intervistato ai microfoni di "Reggio Tv". Diversi i temi trattati dal doppio ex di turno in vista della sfida fra Reggina e Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": dalla sue esperienza sulle due panchine, con il tecnico che ha allenato la compagine rosanero nella stagione 2018-2019, al suo futuro. Ma non solo...

RIMPIANTI -"Con il Palermo purtroppo non siamo riusciti ad andare in A, quella partita famosa con il Frosinone in finale playoff ha visto sfuggire il sogno. Poi sono stato mandato via ed è successo quello che è successo. Con la Reggina sono subentrato in un periodo critico e con obiettivi diversi, si era persa sicurezza e siamo riusciti grazie anche all'aiuto dei calciatori giunti a gennaio a centrare la salvezza con largo anticipo. Rimpianti? Con il Palermo chiaramente la finale persa contro il Frosinone nonostante la vittoria dell'andata".

DAL FALLIMENTO ALLA B -"Ci sono stati questi problemi, ma comunque tutte e due le piazze si sono risollevate e sono risalite in Serie B, ripartendo con entusiasmo. Il Palermo tramite i playoff ha raggiunto la Serie B e adesso sta costruendo la nuova stagione anche con il nuovo allenatore in panchina, muovendosi molto bene sul mercato. Stessa cosa per la Reggina, la nuova società ha realizzato un ottimo lavoro con i tanti calciatori arrivati".

AI TIFOSI - "Saluto tutte e due le tifoserie con affetto, mi hanno fatto vivere emozioni importanti e spero di vedere entrambe le piazze nel più breve tempo possibile in palcoscenici importanti. Mio futuro? Aspetto, attendo, seguo partite e mi aggiorno. Aspetto il momento e la squadra giusta, ho voglia di allenare ma bisogna fare la scelta giusta", ha concluso Stellone.