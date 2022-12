Stellone: “Palermo tra le squadre meglio attrezzate. In Serie B vince chi…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Palermo, Roberto Stellone

Mediagol ⚽️

"Il Palermo, come rosa, è tra le squadre meglio attrezzate". Lo ha detto Roberto Stellone, intervistato ai microfoni di "PianetaSerieB". Diversi i temi trattati dall'ex tecnico fra le altre di Palermo, Frosinone e Reggina: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini in campionato, reduce dalla vittoria conquistata lo scorso weekend fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro il Cagliari, alla classifica di Serie B. Ma non solo... "Se analizziamo tutte le squadre del campionato, fatichiamo ad individuare la classica ‘squadra materasso’. Ogni club ha allestito squadre competitive e per questo che non è facile. Il Palermo ha cambiato molto in estate, compreso l’allenatore. Dunque è necessario del tempo affinché i giocatori assimilino a pieno le idee di Corini. E’ vero, hanno alternato risultati positivi a prestazioni un po’ sottotono, mancano alcune volte di costanza, ma la classifica è dalla loro parte e, col tempo, sono destinati a migliorare", ha proseguito.

SERIE B -"Il Frosinone è un po’ la sorpresa, ma fino ad un certo punto. Hanno mantenuto lo stesso allenatore e fatto un mercato di livello. Per il resto ci sono squadre che stanno rendendo meno: Como, Venezia, Perugia, Cagliari, Benevento. Il Parma sembrava sulla via della ripresa, ma in queste ultime gare ha perso qualche punto. Mentre il Sudtirol, con l’arrivo di Bisoli, si è rimesso in carreggiata facendo fin qui un campionato sopra le aspettative. Il Genoa sta piano piano uscendo fuori, grazie all’ottimo lavoro di Gilardino. Reggina e Bari stanno facendo un ottimo campionato. Il Pisa è in ripresa. Non credo ci sarà qualche squadra che da qui alla fine prenderà il largo sulle altre, penso invece che assisteremo ancora a lungo ad un campionato tiratissimo. Il mercato di riparazione sarà importante per tanti club. L’idea che mi ero fatto ad inizio stagione, con il passare dei giorni è andata confermandosi. Ovvero: campionato difficile ed imprevedibile per tutti. Sono scese dalla Serie A piazze importanti, dalla Serie C sono saliti altri club dall’elevato blasone, oltre a quelle già presenti lo scorso anno in B. La classifica è cortissima e potenzialmente tutte possono ancora lottare per tutto. Il campionato è molto equilibrato in entrambe le zone, è ancora difficile ipotizzare gli scenari futuri".

SUL FROSINONE - "Ad oggi stanno dimostrando di essere la squadra più organizzata del campionato. Hanno un allenatore valido, la miglior difesa del campionato, vantano un connubio perfetto tra giovani e veterani. Alle spalle c’è una società seria, con un presidente preparato ed intelligente. Hanno uno stadio bellissimo ed una tifoseria importante. Sul mercato si sono comportati in maniera ottimale. Il Frosinone ha tutte le carte in regola per fare bene. Nell’ultima giornata è arrivata questa sconfitta contro il Genoa, dove secondo me meritavano di più, ma è la prima dopo diversi risultati utili consecutivi. Il campionato di Serie B lo vince chi attraversa meno momenti complicati, ad oggi loro e la Reggina hanno confermato di essere le squadre più compatte".

REGGINA -"La squadra è stata costruita molto bene. Certamente non ci si poteva aspettare un avvio così sprint visti i ritardi nella preparazione. La nuova società si è insediata a fine giugno, è partita col mercato a luglio, dunque non hanno avuto molto tempo a disposizione. Eppure stanno facendo davvero bene. In ciò è stato bravissimo Inzaghi a far diventare la rosa immediatamente squadra. E’ vero che ci sono tanti giocatori forti, ma ciò non è sinonimo di vittoria. Tante squadre ben attrezzate non stanno facendo bene. Gli amaranto invece con organizzazione, dedizione e qualità sono lì. Hanno il miglior attacco, una delle migliori difese, l’ambiente si è compattato e vive con entusiasmo. Lotteranno fino alla fine per le prime posizioni", ha concluso Stellone.