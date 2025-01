Stadio Renzo Barbera: nuove regole per il parcheggio in occasione delle gare del Palermo

Nuove disposizioni per Piazza Giovanni Paolo II: divieto di sosta il 31 gennaio 2025 per agevolare la gestione della gara al Renzo Barbera.

In occasione della partita del 31 gennaio 2025 al Renzo Barbera, il Comune di Palermo ha introdotto nuove misure temporanee per la viabilità e la sosta nelle aree adiacenti allo stadio. L’ordinanza firmata dall’architetto Francesco Palazzo , dirigente dell’area Mobilità, istituisce un divieto di sosta con rimozione coatta presso Piazza Giovanni Paolo II.

Per informare i cittadini, la Polizia Municipale installerà segnaletica stradale mobile nelle zone interessate. L’ordinanza è stata pubblicata il 22 gennaio 2025 ed è consultabile online per tutti i dettagli. I trasgressori saranno soggetti a rimozione del veicolo e sanzioni amministrative.

L’ordinanza è valida esclusivamente per il 31 gennaio, ma il Comune di Palermo ha lasciato aperta la possibilità di adottare misure analoghe per le future gare casalinghe del Palermo, qualora necessario.

In caso di contravvenzioni o contestazioni, è possibile ricorrere al TAR entro 60 giorni dalla notifica della sanzione. Il Comune sottolinea l’importanza di rispettare le indicazioni fornite per evitare disagi e garantire una gestione ottimale della viabilità durante l’evento.

IL TESTO DELL'ORDINANZA

Questo il testo dell'ordinanza, diramato dal Comune di Palermo: "VISTA la nota email prot. 65753/A del 21/01/2025 del Palermo Football Club S.P.A. con allegata la richiesta di regolamentazione della sosta nell’area di Parcheggio centrale De Gasperi antistante la scuola Elementare “Alcide De Gasperi in Piazza Giovanni Paolo II per il giorno 31/01/2025 in cui ha luogo la partita di calcio del campionato; VISTA la nota della Società AMAT prot. n. 32488 del 24/10/2024 relativa alla stagione calcistica 2024/2025; VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5; VISTI gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; CONSIDERATO che l’area assegnata vicino allo stadio è attualmente occupata da un cantiere si ritiene opportuno individuare un’altra area di parcheggio. CONSIDERATO i tempi ristretti dalla data dell’evento, si provvede con la presente, per il giorno 31/01/2025 che ricade di giorno feriale e successivamente si provvederà per il prosieguo della stagione