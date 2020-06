Stadio, “Dopo Decathlon e Ikea vogliono far scappare anche il Palermo Calcio”

“Dopo Decathlon e Ikea, il Comune di Palermo rischia di far scappare anche il Palermo Calcio. Al posto di attrarre attività imprenditoriali che creano posti di lavoro, sembra che il sindaco di Palermo si diverta a rendere la città sempre più povera e con meno servizi e attrazioni”.

È la denuncia del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo dopo che in questi giorni è ventilata la possibilità che la principale squadra calcistica cittadina possa lasciare lo stadio “Renzo Barbera” a causa del mancato accordo con il Comune di Palermo.

”L’ipotesi che la squadra di calcio del Palermo sia costretta a trasferirsi negli stadi di Marsala o Enna a causa di questa amministrazione inconcludente – dicono gli esponenti cinquestelle – è l’ennesima sconfitta per la quinta città d’Italia, e un ulteriore schiaffo ai tifosi rosanero già reduci da anni di amarezze”.

“Il Movimento 5 Stelle – concludono – diffida il sindaco, l’assessore e la giunta dal perdere ulteriore tempo, si attivino immediatamente per portare in consiglio comunale la convenzione per l’affidamento dello stadio e per risolvere la questione il più celermente possibile al fine di non arrecare ulteriori danni economici alla città. Chiediamo inoltre a tutti i consiglieri comunali di tenere in considerazione l’urgenza del Palermo Calcio al fine di discutere e approvare rapidamente gli atti che consentiranno al club rosanero di iscriversi al campionato e giocare nella propria città”.