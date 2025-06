Stadio Barbera, Intesa Comune-Palermo F.C. su proroga della concessione

Il sindaco Lagalla ha commentato l'evento: "Oggi compiamo un altro passo decisivo che proietta nel futuro lo stadio Barbera. Un passaggio reso possibile dalla sinergica collaborazione che in questi anni si è instaurata e rafforzata tra il Comune e la Palermo F.C., come conferma l’incontro di oggi al quale hanno partecipato anche i vertici della società rosanero e della casa madre da Manchester, che ringrazio per la loro disponibilità e per l’impegno dimostrato. L’obiettivo comune è quello di arrivare nei prossimi mesi alla stipula di una nuova concessione pluridecennale dell’impianto di viale Del Fante per restituire alla città e ai tifosi del Palermo uno stadio più moderno e confortevole e nel tentativo di puntare alla candidatura di Euro 2032. Proprio per giungere a questo traguardo, la proroga dell’attuale concessione è un passaggio necessario e strategico per permettere la prosecuzione degli attuali lavori di adeguamento dello stadio e l’acquisizione del progetto alla base della concessione pluridecennale che poi doverosamente approderà in Consiglio Comunale. Dopo anni di trascuratezza - ha continuato il sindaco - questa amministrazione sta già investendo 3 milioni di euro di risorse proprie sugli interventi di adeguamento grazie anche alla collaborazione con la Palermo F.C., convinta che la cooperazione con un partner forte come la proprietà del City Football Group possa dare in futuro, non solo i risultati sportivi che i tifosi rosanero meritano, ma anche rappresentare un valore aggiunto dal punto di vista sociale ed economico a tutta la città".