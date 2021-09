Stadi, si va verso la riapertura al 75% della capienza: “Poi si arriverà al 100%”

Le dichiarazioni rilasciate da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, in merito alla riapertura degli impianti sportivi

In Italia continua a tenere banco il tema relativo alla riapertura degli stadi. La svolta è arrivata nel mese di agosto, quando il Cts e il Governo hanno dato parere positivo sulla riapertura degli stadi in zona bianca al 50% , con la disposizione dei posti a scacchiera (senza più mantenere il metro di distanziamento) con ingressi consentiti solo con il green pass.

Il prossimo 30 settembre, invece, è in programma una valutazione ufficiale da parte del Governo sulla possibilità di riaprire gli stadi al 75% della loro capienza. A rivelarlo è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto ai microfoni di "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1. "Credo ci dovrebbe essere una tappa intermedia che può prevedere il 75% prima, per poi arrivare al 100%", ha sottolineato. Ma non solo; lo scorso sabato, infatti, anche Valentina Vezzali ed il presidente del Coni Giovanni Malagò avevano invocato una svolta per arrivare presto alla riapertura totale.