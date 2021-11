Sportfilmfestival di Palermo, da Gravina a Lino Banfi: tutti i premiati al Politeama

Palermo e il teatro Politeama sono stati protagonisti nella serata di premiazione dello Sportfilmfestival

Tra i cinque premi speciali previsti, anche quello consegnato al presidente della FIGC Gabriele Gravina, oltre che agli attori Lino Banfi, Alessio Vassallo e Lucia Sardo. Tra i film premiati anche " Il diritto alla felicità" con la regia di Claudio Rossi Massimi, "Outraged" di Peter Klomp premiato nella sezione "Football film". Alle premiazioni sono seguite le parole di Oddo, ritenutosi estremamente soddisfatto per la buona riuscita dell'evento, che ha portato a lui stesso anche contenuti emotivi piuttosto importanti. Eco di seguito le sue dichiarazioni: "Un'edizione per me speciale non solo dal punto di vista emotivo, perché è stata dura non avere accanto a me il mio maestro Vito Maggio, ma anche della consacrazione internazionale perché abbiamo avuto film e registi provenienti da trenta nazioni. Lo Sportfilmfestifal si conferma una vetrina internazionale per Palermo e un patrimonio culturale che va difeso e tutelato".