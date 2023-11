Spezia, Verde in uscita: il Real Valladolid vorrebbe riprenderlo in prestito

Momento complicato per lo Spezia. Ad inizio stagione gli addetti ai lavori davano i liguri una delle serie candidate alla promozione diretta. Dopo dodici giornate i pronostici per il momento sono stati disattesi. Aquilotti terzultimi a tre punti dalla zona salvezza. Il tecnico Alvini è stato numerose volte messo in discussione. Il giocatore simbolo della formazione è Daniele Verde. Il fantasista però non trova spazio e di conseguenza è sulla lista dei partenti. Già la scorsa estate l'ex Roma era vicino all’addio allo Spezia, che poi non si è concretizzato, e con l’avvicinarsi di gennaio tornano le voci di una separazione dopo che in questa prima parte di stagione il giocatore ha collezionato appena cinque spezzoni in campionato e due in Coppa Italia.