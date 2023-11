Spezia-Ternana, Breda: “Affrontato squadra non morta. Peccato non aver vinto “

Roberto Breda, neo tecnico della Ternana, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida pareggiata contro lo Spezia

La Ternana, dopo il cambio allenatore, guadagna un punto dopo tre sconfitte consecutive pareggiando 2-2 contro lo Spezia. Al termine della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico Roberto Breda. Di seguito le dichiarazioni:

"Abbiamo affrontato una squadra che non è morta, giocare al "Picco" è sempre difficile. E' un peccato che non sia arrivata la vittoria: non voglio dare le colpe a nessuno, ma se si segna il 3-1... Ci sono tanti spunti su cui lavorare, ma siamo consapevoli di avere dei mezzi: dobbiamo lavorare duramente, senza perdere tempo. Non mi piace recriminare, è andata così: guardiamo avanti, raccogliamo quanto abbiamo fatto".

CONSAPEVOLEZZE - "La Ternana ha fatto buone prestazioni raccogliendo poco anche in altre partite. Certi spunti sono positivi, altri vanno lavorati: la sosta arriva nel momento giusto. Non c'è da cullarsi, siamo ultimi e quindi dobbiamo solo pensare ad uscirne: se siamo qui, vuol dire che quanto fatto fino ad ora non è sufficiente".

LAVORATO SU CALCI PIAZZATI - "Sì, ma anche su altre cose. Dobbiamo migliorare di più sulle transizioni, abbiamo delle caratteristiche che possono portarci a far male agli avversari. Nel primo tempo non abbiamo interpretato bene l'ultimo passaggio".

PRESTAZIONE SPEZIA - "In questi momenti non è mai facile. Ho visto tante partite dello Spezia e anche loro spesso hanno raccolto meno del dovuto. Per chi retrocede, non è mai scontato e semplice ripartire: basta vedere i casi di Venezia, Cagliari, Genoa e Parma. Dai per scontato di essere bravo, ma la Serie B è un campionato terribile. Lo Spezia non è una squadra morta: la proprietà ha investito tanto, la piazza è di grande tradizione e dunque questo non basta. Il campionato è lungo per tutti".

SCINTILLE TRA DIONISI E IL PUBBLICO - "Chi non gioca, a fine partita fa allenamento: da quello che ho capito, sono arrivate delle cose in campo. Mi è stato detto così, poi non so come sia andata".

3-4-1-2 - "L'idea era di riutilizzare le cose buone, apportando piccole modifiche come la posizione di Falletti e certi meccanismi in fase di sviluppo. Valuteremo in settimana se aggiungere altro o continuare così: la prestazione c'è stata".

