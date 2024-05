Spezia-Palermo, S. Esposito: “Messo in campo agonismo e cuore. Mancano due battaglie”

Il pensiero di Salvatore Esposito dopo la vittoria per 1-0 del suo Spezia contro il Palermo per il trentaseiesimo turno di Serie B.

Spezia uno, Palermo zero. Questo il risultato della sfida valida per il trentaseiesimo turno di Serie B. Decide il gol di Di Serio su un regalo di Lund. Sembrava davvero difficile fare addirittura un passo indietro rispetto alla sconfitta contro la Reggiana. Eppure, i rosanero, oltre a dimostrarsi caratterialmente nervosi ed in bambola, calciano solamente una volta verso la porta ligure al 46' con Diakité. Una prestazione inaccettabile che delude ancora una volta i tifosi palermitani. Questo il pensiero di Salvatore Esposito, numero 10 dello Spezia, in sala stampa nel post partita: