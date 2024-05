Spezia-Palermo 1-0: rosa abulici e senza idee. Pasticcio Lund e Di Serio gol

PRIMO TEMPO - Palermo a caccia della prima vittoria dell'era Mignani per implementare convinzione ed autostima nella strada che porta ai playoff, Spezia che vuole ardentemente conquistare l'intera posta in palio per scongiurare l'incubo dei playout. Incrocio pericoloso al Picco dove i liguri non possono commettere passi falsi potenzialmente letali nel rush finale che vale la salvezza, la compagine rosanero deve riscattare il ko interno subito contro la Reggiana di Nesta, blindare il sesto posto e magari chiudere matematicamente il discorso accesso agli spareggi promozione. Mignani conferma l'ormai solito 3-5-2, declinabile in 3-4-1-2 in fase di possesso in relazione al raggio d'azione di Di Francesco. Tre novità interessanti nell'undici titolare proposto dal nuovo allenatore rosanero: Ceccaroni torna titolare nel pacchetto difensivo, Segre riprende posto in zona nevralgica, Soleri ha una chance dal primo minuto in coppia con Brunori.. Pigliacelli tra i pali, Diakitè, Lucioni e Ceccaroni a formare la linea in retroguardia, Buttaro e Lund esterni a tutta fascia, Gomes, Segre e Di Francesco in mediana, bomber Brunori in tandem con Soleri in avanti. I giocatori di livello nella compagine guidata da D'Angelo non mancano: dal jolly offensivo Verde a Vignali e Di Serio, senza dimenticare l'ex Mateju autore fin qui di ottime performance con la maglia degli aquilotti bianconeri. Buon ritmo ed intensità fin dai primissimi minuti, terreno insidioso e due rinvii imprecisi di entrmbi i portieri generano altrettante potenziali occasioni. La prima è per gli ospiti, con Di Francesco che scivola e perde l'attimo dopo l'ottima imbucata di Segre, quindi è Verde sull'altro fronte a sterzare e tentare un sinistro a giro fuori bersaglio. Ottima chance per il Palermo poco dopo, Brunori calcia tesa una punizione in mezzo e l acorrezione col destro di Soleri sfiora il palo alla sinistra di Zoet. Grave leggerezza di Di Francesco al minuto dieci: eccesso di confidenza nella propria area e sfera regalata ad Elia, scarico per Verde e mancino ancora largo. Come spesso accade, il Palermo si fa male da solo. Lund sbaglia incredibilmente la misura dell'appoggio indietro verso Pigliacelli e confeziona un assist al bacio per Di Serio, lob sull'uscita del portiere ospite e Spezia avanti nel punteggio. Rosa che accusano il colpo e ruminano un calcio sterile e tremebondo, tanti gli errori in sede di palleggio, troppe le palle regalate allo Spezia già dalla prima costruzione. Pigliacelli rimedia in corner su un tirocross velenoso di Vignali, poi blocca il mancino centrale di Verde. Esposito entra in ritardo su Di Francesco e si becca l'ammonizione allo scoccare della mezz'ora. Palermo abulico e farraginoso, Spezia molto più intenso e reattivo. Elia spaventa Pigliacelli con un gran destro dai venticinque metri che sorvola di poco l'incrocio dei pali. Spezia che si distende bene in ampiezza, Elia spinge con profitto a destra, altro cross dell'ex rosa ed incornata di Vignali larga non di molto. Suqdra di Mignani desolante per ritmo, piattismo agonistico e mentale, zero conclusioni verso la porta spezzina. Primo tempo che si chiude con i padroni di casa avanti di misura.