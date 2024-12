Spezia, D’Angelo: “Palermo squadra forte, ha fatto meglio di noi”. E su Soleri…

“Nel primo tempo il Palermo ha fatto meglio di noi e ha meritato il vantaggio, va dato merito al Palermo”. Lo ha detto Luca D’Angelo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo. “Nel secondo tempo, fino al gol de 2-0, abbiamo fatto bene, creando i presupposti per pareggiare. Il Palermo ha fatto meglio di noi oggi, soprattutto nella prima mezz’ora. Qualche disattenzione in occasione dei due gol c’è stata, dovevamo leggere le palle in maniera diversa. Succede di commettere qualche errore, abbiamo perso contro una squadra forte e oggi l’ha dimostrato. Hanno avuto uno spirito migliore del nostro. Soleri gioca spesso con noi, ha fatto bene: una scelta tecnico-tattica”, ha concluso il tecnico dello Spezia.