Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa, in vista del match tra i suoi aquilotti e la Carrarese, in programma domenica. L'allenatore ex Pisa si è soffermato anche sull'indicare le squadre favorite alla A:
Serie B
Spezia, D’Angelo: “Empoli, Venezia e Palermo sono le squadre più organizzate e avvantaggiate sulla carta”
L'allenatore dello Spezia si esprime sul campionato di B, indicando le principali favorite
"La nostra posizione tra i favoriti è dettata sicuramente dal lascito della scorsa stagione, ma ora in realtà si riparte da zero e quindi conta solo quello; sicuro non abbiamo alcuna pressione, vogliamo essere noi stessi e giocare come sappiamo. Empoli, Venezia e Palermo sono le squadre più organizzate e avvantaggiate sulla carta, anche Modena e Bari hanno fatto un buon mercato, quindi vedremo cosa poi dirà il campo: noi dobbiamo pensare a noi stessi".
