Spezia, D’Angelo: “Empoli, Venezia e Palermo sono le squadre più organizzate e avvantaggiate sulla carta”

"La nostra posizione tra i favoriti è dettata sicuramente dal lascito della scorsa stagione, ma ora in realtà si riparte da zero e quindi conta solo quello; sicuro non abbiamo alcuna pressione, vogliamo essere noi stessi e giocare come sappiamo. Empoli, Venezia e Palermo sono le squadre più organizzate e avvantaggiate sulla carta, anche Modena e Bari hanno fatto un buon mercato, quindi vedremo cosa poi dirà il campo: noi dobbiamo pensare a noi stessi".