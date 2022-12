Spal-Palermo, esodo rosanero al “Paolo Mazza”: il dato del settore ospiti

Dopo il pareggio casalingo contro il Como , il Palermo di Eugenio Corini torna subito in campo per preparare la gara esterna contro la Spal . Altro scontro con in palio tre punti importanti, gli emiliani occupano il diciassettesimo posto con 16 punti, solo tre in meno dei rosanero.

Come già accaduto con la prima gara in Emilia-Romagna contro il Modena, anche per il match contro la Spal è previsto un esodo dei tifosi rosanero verso lo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara. Come raccolto da Mediagol.it, a due giorni dal match sono già circa 800 i tagliandi venduti per il settore ospiti.